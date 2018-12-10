ЕС опубликовал список попавших под санкции представителей ДНР и ЛНР

Совет Евросоюза опубликовал список представителей ДНР им ЛНР, против которых введены санкции. В списке фигурируют глава ЛНР Леонид Пасечник, главы ЦИК ЛНР И ДНР Ольга Позднякова и Елена Кравченко, а также их заместители, секретари и председатели Народных советов.

Пасечник попал в список санкций, так как, по мнению представителей совета ЕС, он вел политику, «подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в ДНР и ЛНР.

На выборах глав народных республик Донбасса, которые проходили 11 ноября, с результатом около 61% голосов победил Денис Пушилин. ЛНР возглавил Леонид Пасечник, набравший 68% голосов избирателей.

Киев отказался признавать итоги выборов, назвав их нелегитимными и якобы идущими вразрез с минскими договоренностями.