«Мусорная реформа-2019»: что планируют делать с отходами в следующем году

С января 2019 года в России заработает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), получившая в простонародье название «мусорная реформа».

Сейчас услуга по вывозу твердых коммунальных отходов входит в список жилищных. Счет за нее выставляет управляющая компания в общей квитанции. С нового года услуга станет коммунальной. Кроме того, в каждой области страны появится единый региональный оператор по обращению с ТКО. Это юридическое лицо, которое будет нести ответственность за вывоз мусора с момента погрузки и вплоть до размещения на полигоне.

Власти надеются, что региональный оператор будет контролировать утилизацию отходов, что приведет к сокращению числа несанкционированных свалок. На это рассчитывает и координатор тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» Дмитрий Миронов.

«Сегодня у нас по 89-му закону (Федеральный закон об отходах производства и потребления - прим.ред) все полномочия по твердым коммунальным отходам (ТКО) находятся у регионов. Регионы составляют территориальные схемы обращения с отходами, есть региональные операторы, которые с первого января будут определять каждому региону отдельный тариф», - рассказал Миронов в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

Эксперты опасаются, что новая система обращения с ТКО приведет к значительному подорожанию вывоза мусора в отдельных регионах. Чтобы этого не случилось, специалисты провели мониторинг и отправили органам региональной власти справки с обозначениями всех проблемных мест.

«Эксперты ОНФ провели мониторинг всех территориальных схем обращения с отходами в регионах и отправили органам региональной власти справки, в которых обозначены все проблемные места. И мы надеемся, что первого января мы проснемся и эти документы уже будут исправлены. В том числе для того, чтобы они не повлияли на тариф, который из-за этих ошибок может вырасти и в ряде субъектов, как показал наш мониторинг, в 15 раз. Это несправедливый подход», - подчеркнул Миронов.

Координатор ОНФ также отметил необходимость увеличения предприятий по переработке отходов. По его словам, в России медленно, но все же появляются предприятия по переработке отходов.

«У нас в 89-м законе по иерархии обращения с отходами так и написано, что отходы должны сначала перерабатываться. До сих пор существует лоббизм структур, которые владеют полигонами. Они хотят, чтобы отходы ехали к ним на полигон, а значит, и тот тариф, по которому мы каждый месяц им платим, тоже шел к ним в карман. Пока это так, но ситуация меняется. У нас медленно, но появляются предприятия, которые перерабатывают отходы. У нас в майских указах президента значатся целевые показатели, к 24-му году мы должны 30 процентов отходов перерабатывать, и я убежден, что мы этих показателей достигнем - даже если это не очень нравится тем, кто зарабатывает на этом баснословные деньги», - отметил Миронов.

В то же время специалист напомнил, что в России существуют и предприятия, использующие в качестве сырья вторичные материальные ресурсы. Часть из них не загружена даже на 60%.

«В той же самой Московской области с нового года будет введена раздельная система сбора отходов по двум фракциям - на мокрые и сухие отходы. Сухие отходы будут отправляться на предприятия, где их будут сортировать, а дальше перерабатывать. Сегодня у нас на предприятиях, которые вторичные материальные ресурсы используют как сырье, происходит нехватка этого сырья. Они не загружены на 60-80%. То есть у нас есть, где перерабатывать мусор», - посетовал эксперт.

Помимо новой системы обращения с ТКО в России вскоре появится Единая государственная система учета и контроля. Она будет представлять из себя интернет-карту перемещения и захоронения опасных отходов. Портал будет интегрирован к сайту Госуслуг. По карте можно будет проследить движение всех отходов I и II классов опасности (крупные термометры, батарейки, краски, моющие средства, промышленные кислоты, щелочи и проч). Их будут выводить на специальные полигоны для захоронения.

Разработкой интерактивной карты займутся Минприроды и «Росатом».