Названа стоимость самых дорогих авиабилетов на Новый год

Стали известны самые дорогостоящие авиабилеты, которые приобрели путешественники на период новогодних праздников.

Как сообщили «Звезде» в тревел-агентстве OZON.travel, рекордная стоимость авиабилетов составила 1,7 млн рублей. Семья из четырех человек – муж, жена и двое детей – потратили такую сумму на перелет бизнес-классом из Петербурга в Новый Орлеан, откуда они направятся на Багамские острова и вернутся обратно.

Вторую строчку рейтинга самых дорогостоящих билетов заняла семья из Москвы. Семейная пара и их сын полетят бизнес-классом из Шереметьево в Ла-Пас в Боливии, а вернутся домой россияне из Парагвая. За весь маршрут они отдали 1,5 млн рублей.

А вот перелет для семьи из трех человек из столицы на Тенерифе оказался менее затратным – всего 848 тысяч рублей. На четвертом месте в рейтинге самых больших трат на авиабилеты оказалась 65-летняя супружеская пара, они решили отправиться в новогоднее путешествие в Австралию, а точнее в Сидней, откуда они полетят на Фиджи, а затем обратно в Москву. Такое приключение обошлось им в 670 тысяч рублей. Пятерку рекордсменов замыкает пара, которая встретит 2019 год в Дубае, они лишились около 586 тысяч рублей.