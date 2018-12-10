Минобороны Украины засекретило план следования кораблей через Керченский пролив

Минобороны Украины засекретило на государственном уровне план следования украинских судов через Керченский пролив 25 ноября. Командование ВМС Украины ответило отказом на просьбу украинских журналистов о публикации этих документов.

«В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного Службой безопасности Украины от 12 августа 2005 года №440, запрашиваемая информация относится к содержащей государственную тайну в сфере обороны страны», - приводит ТАСС сообщение Минобороны Украины.

25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться экипажи судов не реагировали. Вскоре корабли задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ сотрудников СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространялся на несколько областей, граничащих с территорией России. Москва считает произошедшее грубой провокацией.