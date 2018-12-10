Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года.

«Я утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на период 2019-2021 годов», - отметил он.

Объем финансирования превышает 8,5 триллионов рублей. Таким образом, в новом документе был расширен список редких заболеваний, для лечения которых лекарства закупают на федеральном уровне. А перечень жизненно важных препаратов увеличен до 735 позиций.

В него будут включены, добавил премьер, как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы, причем одно лекарство из числа новых наименований в этом списке включено в перечень дорогостоящих.

Как подчеркнул Медведев, россияне будут приходить в государственные клиники и «должны рассчитывать на качественные медицинские услуги, которые должны оказываться бесплатно, причем по всей номенклатуре услуг, установленных этим стандартом».

Кроме того, был определен жесткий срок проведения компьютерной томографии для пациентов, страдающих онкозаболеваниями.