Дед Мороз сделал новогоднее обращение к Путину

Главный Дед Мороз России пожелал президенту Владимиру Путину на Новый год сил и уверенности, чтобы управлять такой большой и многогранной страной.

«Наша страна очень сложный объект управления. Нас много, у нас самая большая страна в мире. И в чем прелесть - мы все разные», - сказал дед Мороз на пресс-конференции.

Он отметил, что ценность и успех России кроется в ее многогранности, разных культурах и религии, добавив, что тот же Евросоюз не смог достичь ничего подобного.

«Это великое чудо, которое нам дано, поэтому надо и президента поддержать. Это сложная работа - управлять таким большим государством», - отметил Дед Мороз.

Дед Мороз рассказал, что объехал много российских городов, и каждый был для него особенным.

Ранее директор АО «Почта Деда Мороза» Людмила Суранова рассказала, что взрослые россияне просят у Деда Мороза добрых начальников. Около трети писем, пришедших в 2017 году российскому Деду Морозу на его официальную почту в Великом Устюге Вологодской области, составляют именно послания взрослых.