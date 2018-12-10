Опубликован график отключения аналогового телевещания в российских регионах

Минсвязи утвердило даты отключения аналогового вещания. Об этом говорится на сайте ведомства.

В 2019 году РФ переходит на цифровое телевидение: население получит бесплатный набор из 20 телеканалов высокого качества. Отмечается, что ранее такое предлагалось только в платных пакетах.

В первый мультиплекс входят: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, «Петербург-Пятый канал», «Культура», «ТВ Центр», «Россия 24» и «Карусель». Во второй - «Рен ТВ», СТС, «Спас», ТНТ, «Пятница», «Домашний», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ».

Тверская область на прошлой неделе перешла на цифровое телевидение.

По информации ведомства, одиннадцатого февраля аналоговое вещание отключат в Чечне и Магаданской области, а также в Рязанской, Пензенской, Тульской, Ярославской и Ульяновской областях. Пятнадцатого апреля - в Москве и Подмосковье и еще в 18 регионах, в частности, в Республике Мордовии, Амурской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

Наконец, третьего июня на цифровое ТВ перейдут остальные 57 регионов России, в том числе Алтайский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Новосибирская область, Приморский край.

Министерство отмечает, что в указанные даты на аналоговых телеканалах будут транслировать информационный экран о переходе соответствующего региона на цифровое телевидение. Через неделю передатчик будет отключен.

