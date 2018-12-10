Додона отстранили от обязанностей президента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон временно отстранен о исполнения своих обязанностей Конституционным судом страны после того, как отказался подписывать законы.

С требованием отстранить Додона со своего поста обратились спикер парламента Андриан Канду и депутат-демократ Сергей Сырбу. Они заявили, что глава государства не подписал ряд законов, которые были пересмотрены и приняты законодательным органом, пишет РИА Новости.

Речь идет о проекте передачи Посольству США участка, на котором раньше находился Республиканский стадион, о праздновании 9 мая Дня Европы, о поправках в Кодекс о теле и радиовещании, а также законе о создании Генерального инспектората карабинеров, которые будут подчиняться не только президенту страны, но и правительству. Решение об отстранении Додона было принято уже в пятый раз за этот год.