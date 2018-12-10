В Кремле ответили на обвинения в «причастности» к протестам во Франции
Песков заявил, что события во Франции являются исключительно делом этого государства, в которое РФ вмешиваться не собирается.
Фото: Omer Messinger, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что заявления о возможной причастности России к протестам во Франции являются клеветой.
«Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным, как клеветой», - заявил он.
Песков отметил, что события, происходящие во Франции, являются исключительно внутренним делом этого государства, в которое РФ вмешиваться не собирается.
По словам пресс-секретаря, Москва придает большое значение развитию отношений с Парижем.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о расследовании якобы причастности РФ к организации протестов в стране.
С ноября во Франции с протестами выступают «желтые жилеты», которые недовольны повышением цен на топливо.