Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает Uni Brevity Accuracy Speed.

Ракету запустили утром с полигона на острове Абдул Калам в восточном штате Одиша.

Agni-5 - это трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, она может поражать цели на расстоянии 5 тысяч километров.

На вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии Agni: Agni-1, дальность которой составляла 700 километров, Agni-2 дальностью 2 тысяч километров, Agni-3 и Agni-4 (2,5 - 3,5 тысяч километров). Ожидается, что Agni-5, дальностью свыше 5 тысяч километров, поступит на вооружение после проходящих в настоящее время испытаний. Кроме того, разрабатывается ракета Agni-6 с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с субмарины.