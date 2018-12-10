Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Австралии умер самый мускулистый кенгуру в мире

Андрей Аркадьев
13:55 10.12.2018
Сумчатое животное ушло из жизни в возрасте 12 лет.
Фото: thekangaroosanctuary, instagram
Видео: thekangaroosanctuary, Instagram

Кенгуру Роджер из австралийского заповедника The Kangaroo Sanctuary Alice Springs скончался на 13-м году жизни.

Сумчатое животное прославилось в социальных сетях благодаря своим необычно развитым мускулам и почти двухметровому росту.

Сотрудники заповедника сообщили в социальных сетях, что Роджер «прожил замечательную долгую жизнь и был любим миллионами людей во всем мире». Отмечается, что он умер от старости.

Самый мускулистый кенгуру был спасен Крисом Барнсом, когда его мать была сбита машиной. Мужчина вытащил детеныша из сумки матери и взял его под свою опеку. После этого специально для кенгуру Барнс создал целый заповедник, где сейчас проживает огромное количество животных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2018, 08:26
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать сладкий новогодний подарок
Дата10.12.2018, 06:06
Экипажи МиГ-31 Тихоокеанского флота провели командирские полеты на Камчатке
Дата10.12.2018, 11:31
«Яндекс» назвал самого популярного человека года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата10.12.2018, 10:23
ВКС получили новый самолет ДРЛО А-50
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:31 В стране и мире
Россия и Белоруссия хотят отменить роуминг между странами
15:20 В стране и мире
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов на Новый год
15:15 В стране и мире
Минобороны Украины засекретило план следования кораблей через Керченский пролив
14:54 В стране и мире
Видео
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
12:19 ОПК
Новый корабль с «Калибрами» вошел в состав Черноморского флота
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На «Супердискотеке 90-х» в Перми произошла массовая драка: видео
Названы пять лучших автомобилей для русской зимы
«Трансформер» из Lada и Hyundai обнаружили в Тольятти
В Госдуме признали ЕГЭ ущербным
Американский фигурист «воткнул» партнершу в лед во время выступления: видео
Видео
Акула подплыла вплотную к дайверу и сорвала маску: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.