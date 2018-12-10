В Австралии умер самый мускулистый кенгуру в мире

Кенгуру Роджер из австралийского заповедника The Kangaroo Sanctuary Alice Springs скончался на 13-м году жизни.

Сумчатое животное прославилось в социальных сетях благодаря своим необычно развитым мускулам и почти двухметровому росту.

Сотрудники заповедника сообщили в социальных сетях, что Роджер «прожил замечательную долгую жизнь и был любим миллионами людей во всем мире». Отмечается, что он умер от старости.

Самый мускулистый кенгуру был спасен Крисом Барнсом, когда его мать была сбита машиной. Мужчина вытащил детеныша из сумки матери и взял его под свою опеку. После этого специально для кенгуру Барнс создал целый заповедник, где сейчас проживает огромное количество животных.