Врачам и учителям хотят запретить брать подарки

Директор Департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак сообщил о внесенном в Государственную думу законопроекте, который введет антикоррупционные стандарты для сотрудников федеральных организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, работники таких организаций должны будут информировать работодателя о случаях, когда их пытались склонить к коррупции. Также за исполнение своих должностных обязанностей им будет запрещено получать подарки. При этом сейчас медики и учителя могут принимать подарки, стоимость которых составляет не выше трех тысяч рублей.

Как заявил Баснак, теперь вообще нельзя будет дарить подарки, исключение составляют цветы, канцелярская печатная продукция или ценные подарки, которые вручаются в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации.

Он отметил, что за получение подарков врачей и учителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности.