«Мой Brexit»: исполнитель роли Голлума спародировал Терезу Мэй
Актер изобразил главу британского правительства в виде персонажа из «Властелина колец».
Видео: WE WANTS IT, YouTube
Актер Энди Серкис, сыгравший Голлума в фильмах «Властелин колец», спародировал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Видео опубликовано в YouTube.
На кадрах Серкис, играющий главу британского правительства, рассказывает о плане выхода страны из Евросоюза.
При этом актер вместо Кольца Всевластия держит в руках соответствующее соглашение о выходе Великобритании из ЕС и в манере Голлума вместо фразы «моя прелесть» произносит «Мой Brexit».
Напомним, Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Проект договоренности по Brexit одобрили все 27 стран, входящие в ЕС.