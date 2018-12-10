«Мой Brexit»: исполнитель роли Голлума спародировал Терезу Мэй

Актер Энди Серкис, сыгравший Голлума в фильмах «Властелин колец», спародировал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Видео опубликовано в YouTube.

На кадрах Серкис, играющий главу британского правительства, рассказывает о плане выхода страны из Евросоюза.

При этом актер вместо Кольца Всевластия держит в руках соответствующее соглашение о выходе Великобритании из ЕС и в манере Голлума вместо фразы «моя прелесть» произносит «Мой Brexit».

Напомним, Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Проект договоренности по Brexit одобрили все 27 стран, входящие в ЕС.