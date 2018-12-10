«Готов к допросам в СБУ»: священники запустили флешмоб в поддержку УПЦ

Священники Украинской православной церкви инициировали в социальной сети Facebook флешмоб в поддержку канонической церкви и вызванных на допрос в СБУ священников. На их страницах стали появляться однотипные сообщения, в которых священнослужители называют свои имена и высказывают слова поддержки и верности УПЦ МП, а также ее предстоятелю Онуфрию. Также священники заявляют, что они готовы к допросам в СБУ.

«Я, протоиерей Василий Начев, священник УПЦ начинаю флешмоб в поддержку святой Церкви и моих побратимов священников, которых СБУ в Ровенской области вызвала на допросы, среди них также и меня», - написал в социальной сети священнослужитель.

По его словам, таким образом священники покажут верность церкви и митрополиту Онуфрию, а также продемонстрируют, что они не боятся давления и запугивания.

Пятого декабря СБУ обвинила православных священников в государственной измене и разжигании религиозной войны. Четырнадцать священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ были вызваны на допрос.

Ранее настоятель кафедрального собора Овручской епархии канонической УПЦ Московского Патриархата сообщил о проводимых полицией и СБУ обысках в соборе и епархиальном управлении. По словам священнослужителя, украинские полицейские зачитывали решение закрытого заседания суда во время богослужения.

Третьего декабря сообщалось, что в Житомирской области СБУ и полиция проводили обыски в православных храмах по обвинению в «разжигании межнациональной розни».