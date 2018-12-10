«ВКонтакте» скоро выпустит собственный мобильный мессенджер

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать собственный мессенджер VK Me. Приложение со временем будет доступно для iOS и Android, сообщает Код Дурова.

Ожидается, что мессенджер будет открываться при просмотре диалога и работать как при входе через аккаунт «ВКонтакте», так и по номеру соцсети. Таким образом, пользоваться сервисом смогут даже те, кто не зарегистрирован в социальной сети.

В приложении останутся все основные функции, необходимые при общении с друзьями. В VK Me будут также доступны денежные переводы. Отмечается, что одним из преимуществ сервиса может оказаться более простой и понятный интерфейс.