Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

В Ракке обнаружена крупнейшая братская могила

Александра Арсентьева
12:30 10.12.2018
Во время своего нахождения в Ракке террористы ИГИЛ* проводили массовые казни местных жителей.

На прошлой неделе было эксгумировано более 500 тел из одной из крупнейших массовых могил в сирийской Ракке - городе, который считался столицей террористической группировки ИГИЛ*.

С тех пор, как в октябре 2017 года город был освобожден силами, поддерживаемыми США, от ИГИЛ*, в Ракке и ее окрестностях проводится эксгумация массовых захоронений. Так, была найдена одна из крупнейших массовых могил в городе.

«Нам потребовалось три месяца, чтобы закончить работу здесь. Некоторые из найденных нами тел принадлежат боевикам ИГИЛ*, но другие принадлежат гражданским лицам, в том числе детям и женщинам», - рассказал VOA Ясир Хамис, который состоит в гражданском совете Ракки.

Во время своего нахождения в Ракке в период с 2014 по 2017 годы террористы ИГИЛ* проводили массовые казни местных жителей.

По словам экспертов, около 1500 трупов было захоронено в братской могиле Panorama, которая получила название в честь кольцевой развязки, рядом с которой она была обнаружена.

Считается, что тела, найденные в могиле Panorama, были похоронены там в последние дни четырехмесячной кампании по освобождению Ракки.

Специалисты заявляют, что тела тщательно исследуют для того, чтобы определить возможные личности бойцов ИГИЛ*.

«Мы выясняем, являются ли эти террористы ИГИЛ* местными и иностранными», - рассказал VOA судебный врач Махмуд Хаджи Хассан.

По его словам местные и иностранные бойцы различаются по чертам лица и типу волос. Ожидается, что в Ракке и в других местах в Сирии, где существовал так называемый халифат ИГИЛ*, будут найдены новые массовые захоронения.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2018, 08:26
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать сладкий новогодний подарок
Дата10.12.2018, 06:06
Экипажи МиГ-31 Тихоокеанского флота провели командирские полеты на Камчатке
Дата10.12.2018, 11:31
«Яндекс» назвал самого популярного человека года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата10.12.2018, 10:23
ВКС получили новый самолет ДРЛО А-50
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
12:30 В стране и мире
Видео
В Ракке обнаружена крупнейшая братская могила
06:55 В стране и мире
Видео
Фармацевтический завод в Сирии планирует начать экспорт лекарств в РФ
02:44 В стране и мире
СМИ опровергли сообщения об обстреле международного аэропорта Дамаска
22:16 В стране и мире
Военнослужащий ВС Сирии погиб при обстреле боевиков из Идлибской зоны деэскалации
06:25 В стране и мире
Видео
В Сирии начал работу завод по производству соков и газировки
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:55 В стране и мире
Видео
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд
13:21 В стране и мире
Врачам и учителям хотят запретить брать подарки
13:11 В стране и мире
Видео
«Мой Brexit»: исполнитель роли Голлума спародировал Терезу Мэй
12:58 В стране и мире
Видео
«Готов к допросам в СБУ»: священники запустили флешмоб в поддержку УПЦ
12:19 ОПК
Новый корабль с «Калибрами» вошел в состав Черноморского флота
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На «Супердискотеке 90-х» в Перми произошла массовая драка: видео
Названы пять лучших автомобилей для русской зимы
«Трансформер» из Lada и Hyundai обнаружили в Тольятти
В Госдуме признали ЕГЭ ущербным
Американский фигурист «воткнул» партнершу в лед во время выступления: видео
Видео
Акула подплыла вплотную к дайверу и сорвала маску: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.