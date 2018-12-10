В Ракке обнаружена крупнейшая братская могила

На прошлой неделе было эксгумировано более 500 тел из одной из крупнейших массовых могил в сирийской Ракке - городе, который считался столицей террористической группировки ИГИЛ*.

С тех пор, как в октябре 2017 года город был освобожден силами, поддерживаемыми США, от ИГИЛ*, в Ракке и ее окрестностях проводится эксгумация массовых захоронений. Так, была найдена одна из крупнейших массовых могил в городе.

«Нам потребовалось три месяца, чтобы закончить работу здесь. Некоторые из найденных нами тел принадлежат боевикам ИГИЛ*, но другие принадлежат гражданским лицам, в том числе детям и женщинам», - рассказал VOA Ясир Хамис, который состоит в гражданском совете Ракки.

Во время своего нахождения в Ракке в период с 2014 по 2017 годы террористы ИГИЛ* проводили массовые казни местных жителей.

По словам экспертов, около 1500 трупов было захоронено в братской могиле Panorama, которая получила название в честь кольцевой развязки, рядом с которой она была обнаружена.

Считается, что тела, найденные в могиле Panorama, были похоронены там в последние дни четырехмесячной кампании по освобождению Ракки.

Специалисты заявляют, что тела тщательно исследуют для того, чтобы определить возможные личности бойцов ИГИЛ*.

«Мы выясняем, являются ли эти террористы ИГИЛ* местными и иностранными», - рассказал VOA судебный врач Махмуд Хаджи Хассан.

По его словам местные и иностранные бойцы различаются по чертам лица и типу волос. Ожидается, что в Ракке и в других местах в Сирии, где существовал так называемый халифат ИГИЛ*, будут найдены новые массовые захоронения.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России.