На «Супердискотеке 90-х» в Перми произошла массовая драка: видео

В Перми произошла массовая драка на «Супердискотеке — 90х». Инцидент произошел в местном дворце спорта «Молот».

На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети, видно, что в потасовке участвуют несколько пьяных молодых людей и одна девушка, пытавшаяся разнять мужчин.

О причинах драки не сообщается. Вскоре охрана разняла дерущихся и вывела наиболее агрессивных из зала. Концерт из-за инцидента прерывать не стали.

Очевидцы сообщают, что конфликт произошел на бытовой почве, молодые люди не поделили танцпол. Некоторые из пользователей возмутились действиям охранников. По их мнению, они поздно вмешались в драку и не спешили выводить из зала дебоширов.