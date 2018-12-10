«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году

Поисковая система «Яндекс» подвела итоги 2018 года, выяснив, какие темы больше всего интересовали жителей России. В исследовании, которое опубликовано на сайте компании, наиболее популярные запросы текущего года представлены в десяти категориях, среди которых «Главные события», «Фильмы», «Сериалы», «Люди», «Музыка» и другие.

Главным событием уходящего года стал состоявшийся в России чемпионат мира по футболу. Именно по нему чаще всего жители РФ искали информацию. Также в тройке наиболее популярных событий оказались зимняя Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кроме того, в пятерку вошли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора и выборы президента России.

В 2018 году самой популярной личностью у россиян стал экс-вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев. За ним следует боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов и футболист российской сборной Артем Дзюба. На четвертой строчке оказалась президент Хорватии Колинде Грабар-Китарович, которая посетила финальный матч ЧМ-2018 в Москве, в нем Хорватия встретилась с Францией. Пятую строчку заняла российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золото Олимпиады в Южной Корее.

В исследовании компании говорится, что из новинок жители России чаще всего интересовались смартфонами. Лидером по популярности стал Huawei Honor 10, который оставил iPhone XS и iPhone XR на втором месте. Следующие три строчки достались смартфонам из Китая - Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi Note 5 и Huawei Honor 9 Lite.

Аналитики поисковика также отметили, что «из всех других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta».

В тройку самых популярных кинолент попал один российский фильм - «Движение вверх», он оказался на третьем месте по популярности. Первое место занял фантастический боевик «Мстители: Война бесконечности», второе - фильм «Дэдпул 2». Также в пятерку попали ленты «Веном» и «Мир юрского периода 2».

В категории «Телесериалы» самым популярным запросом стал «Мажор», из телевизионного шоу россияне чаще всего интересовались проектом «Замуж за Бузову», а самой популярной игрой стала Far Cry 5. Из музыкальных запросов первое место досталось украинской группе Kazka и ее композиции «Плакала».