Синоптики предупредили о слякоти и тумане в Москве

В Москву в понедельник, 10 октября придет оттепель, температура будет превышать на пять градусов климатическую норму, а сугробы уменьшатся до 15 сантиметров.

Потепление будет сопровождаться небольшими осалками и слякотью, сообщили в пресс-службе погодного центра «Фобос». Кроме-то, ожидается ухудшение видимости до 500 метров из-за тумана, пришедшего в столицу из-за оттепельной погоды.

Вместе с тем в Центре организации дорожного движения Москвы просят автомобилистов быть внимательными и осторожными за рулем.