Губернатор Свердловской области ликвидировал департамент Глацких

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев создал новое министерство образования и молодежной политики региона. В его состав в том числе будет включен департамент молодежной политики, его глава Ольга Глацких была отстранена от должности после скандального высказывания о том, что государство молодым людям «ничего не должно, а должны родители». Об этом сообщается на сайте департамента информационной политики региона.

В сообщении говорится, что Куйвашевым был подписан указ о создании на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона нового исполнительного органа государственной власти - министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Данное решение принято губернатором в целях повышения эффективности деятельности госорганов.

Будет ли в состав министерства входить Ольга Глацких, в тексте не сказано.

По словам Куйвашева, в настоящее время в регионе идет оптимизация исполнительных органов власти, предусматривающая создание современных управленческих структур, сокращение численности государственных служащих при повышении их ответственности и квалификации.

В публикации на сайте департамента информационной политики Свердловской области также приводится цитата вице-губернатора Павла Крекова. По его словам, в регионе ставится задача по усилению воспитательной функции, формированию позитивных моделей поведения подрастающего поколения и реализации социальных проектов для молодежи.

Ранее сообщалось, что в соцсетях был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, в котором она говорит, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», потому что оно «не просило родителей рожать».

После появления видео Глацких извинилась за свои слова, добавив, что хотела усилить мотивацию молодежи самостоятельно развиваться и вкладывать свою «энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство». По мнению чиновницы, ее слова были вырваны из контекста. Глава региона Евгений Куйвашев на время служебной проверки отстранил Глацких от должности.