В Кузбассе перевернулся автобус с шахтерами: видео
В аварии никто не погиб, небольшое количество людей получили ранения.
Видео: Ростислав Бардокин, ВКонтакте
Крупная авария с участием автобуса, перевозившего шахтеров, и легковой машины, произошла утром 10 декабря в Кемеровской области. О ЧП пишут местные СМИ.
Как уточняет портал Vse42, ДТП случилось в районе поселка Высокого. В результате ЧП автобус вылетел на обочину и перевернулся, легковое авто также получило серьезные повреждения.
В аварии никто не погиб, небольшое количество людей получили ранения, их число уточняется.
Кадры с места ЧП опубликовали в Сети очевидцы ДТП. В региональном ГИБДД пока никак не прокомментировали произошедшее.