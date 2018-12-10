В Кузбассе перевернулся автобус с шахтерами: видео

Крупная авария с участием автобуса, перевозившего шахтеров, и легковой машины, произошла утром 10 декабря в Кемеровской области. О ЧП пишут местные СМИ.

Как уточняет портал Vse42, ДТП случилось в районе поселка Высокого. В результате ЧП автобус вылетел на обочину и перевернулся, легковое авто также получило серьезные повреждения.

В аварии никто не погиб, небольшое количество людей получили ранения, их число уточняется.

Кадры с места ЧП опубликовали в Сети очевидцы ДТП. В региональном ГИБДД пока никак не прокомментировали произошедшее.