В «ИрАэро» рассказали о долгах турфирмы «Жемчужная река»

В «ИрАэро» заявили, что приостановили полеты из-за долгов со стороны туристического оператора «Жемчужная река». Об этом сообщил «Звезде» первый заместитель генерального директора авиакомпании Владимир Панфилов.

По его словам, перевозчик заблаговременно оповестил Ростуризм, Минтранс, Росавиацию, что приостанавливает полеты из-за долгов со стороны «Жемчужной реки». Турфирма накопила задолженность за полеты в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, а также не оплатила предстоящие рейсы.

«Седьмого декабря к 20 часам ответа никакого не последовало и авиакомпания приняла решение о приостановке этих рейсов», - отметил Панфилов.

В рамках совещания в Москве будет решаться вопрос о доставке российских туристов, находящихся на китайском Хайнане, домой.

«На сегодня в Москве будет четырехсторонне совещание. Это Ростуризм, Минтранс, Росавиация и наши представители, где будет выработано положительное решение. Положительное решение – оплата полностью долгов» - добавил он.

Ранее сообщалось, что более полутора тысяч клиентов «Жемчужной реки» несколько дней не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за финансовых споров турфирмы с авиаперевозчиками.