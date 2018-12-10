Убивший 81 женщину «Ангарский маньяк» решил бороться за звание и пенсию

Бывший милиционер Михаил Попков, получивший прозвище «Ангарский маньяк» за совершенные им 81 убийство и три покушения, намерен обжаловать приговор. Ранее Иркутский областной суд приговорил 53-летнего мужчину к пожизненному заключению.

Как уточнили в областной прокуратуре, Попков будет обжаловать решение суда лишить его звания младшего лейтенанта, что, в свою очередь, лишает его соответствующей пенсии.

«С данным решением Попков не согласен и намерен обжаловать приговор в суде», - цитирует РИА Новости представителя гособвинения.

Вынесенный Иркутским областным судом приговор о пожизненном заключении стал для Попкова уже вторым - первый вердикт был озвучен в 2015 году.