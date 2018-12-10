Панин повредил голову в крупном ДТП в центре Москвы

Актер Алексей Панин попал в крупную аварию в центре Москвы в ночь на 10 декабря. ЧП произошло около 0.30 на улице Подвойского.

Как сообщает «360», в ДТП участвовали четыре машины: первоначально между собой столкнулись два такси, после чего в них въехали еще два автомобиля, включая Mercedes, в котором находился артист.

В результате резкого торможения Панин сильно ударился головой и жаловался на тошноту прибывшим медикам, но от госпитализации при этом отказался.

Уточняется, что Панин оказался единственным пострадавшим в этой аварии. Сам актер для телефонного комментария в настоящий момент недоступен.