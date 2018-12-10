В МВД рассказали, какие правила водители нарушают чаще всего

Российские автомобилисты за последние два года, нарушая ПДД, чаще всего превышали допустимую скорость, не соблюдали разметку и требования дорожных знаков и проезжали на красный свет или на запрещающий жест регулировщика. Об этом рассказали в МВД РФ.

Среди других частых нарушений, как отмечает RT, - несоблюдение правил расположения машины на проезжей части и отсутствие обязательной страховки.

На днях российские водители оказались избавлены от обязанности устанавливать знак «Шипы» на машину. Он стал неактуальным по причине определения возможностей автомобиля, в том числе его потенциальной опасности, другими факторами.

А в Госдуме тем временем предложили вернуть штрафы за оставление места ДТП.