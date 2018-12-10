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У застрявших в Хайнане российских туристов начались проблемы со здоровьем

Григорий Часовских
08:55 10.12.2018
У туроператора «Жемчужная река» возникли финансовые проблемы с рядом авиаперезвозчиков.
У застрявших в Хайнане российских туристов начались проблемы со здоровьем

У российских туристов, которые уже несколько дней не могут вылететь с китайского острова Хайнань, начались проблемы со здоровьем. Лекарств на всех не хватает, а медицинская страховка у людей закончилась.

Из-за разногласий туроператора «Жемчужная река» и авиаперевозчиков страдают полторы тысячи человек. Генконсульство РФ держит ситуацию на контроле и оказывает необходимую консультативную помощь.

Сотрудники находятся на постоянной связи с китайскими властями, Федеральным агентством России по туризму, а также с авиакомпанией «ИрАэро» и туркомпанией «Жемчужная река».

На данный момент Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают дорожную карту для скорейшей отправки российских туристов домой. Генконсульство направило в правительство провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль вопросы размещения, питания и медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы были отменены. Решать судьбу туристов будут сегодня на большом совещании.

«По нашей информации в данный момент Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают дорожную карту для скорейшей отправки российских туристов домой. Генконсульство направило в правительство провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль вопросы размещения, питания и медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы были отменены», - говорится в сообщении консульства.

Отдых в отеле для россиян превратился в борьбу за выживание. Многие уже потратили все деньги, а питание никто не предоставляет. Застрявшие в Китае туристы собираются в группы и записывают свои коллективные обращения в надежде на максимальную огласку.

«По финансам - кто-то взял с собой большой запас денег - ну, кто не первый раз ездит, есть опыт, и понимают люди, что всякое может быть в пути. А большинство - менталитет такой у людей, что надо потратить последнюю копейку перед вылетом. Ну, как многие и сделали. А сейчас лучшее, что они едят – "дошираки"», - поясняет турист Дмитрий.

Вылететь домой россияне не могут уже несколько суток из-за финансового спора между авиаперевозчиком «ИрАэро» и туристической компанией «Жемчужная река». Билеты на обратный рейс аннулированы, и никакой информации о резервных бортах нет. Из-за наступивших холодов у многих начались проблемы со здоровьем. Болеют в основном люди старшего возраста и дети.

«Основная проблема на данный момент у нас с медобслуживанием. Вчера стало одной из женщин плохо, поднялось давление. Так как у нас страховка закончилась, то все медуслуги будут предоставляться платно и стоимость, сказали, порядка 20 тысяч в ее случае будет рублей», - рассказал Максим Касаткин, турист.

Купить новые билеты и улететь домой сами люди не могут, поскольку у них оформлена коллективная виза, а за ее нарушение грозит штраф около 50-ти тысяч рублей.

В Российском союзе туриндустрии ранее заявили, что ассоциация «Турпомощь» не может подключиться к вывозу людей, пока туроператор официально не объявит о банкротстве. Известно, что у «Жемчужной реки» возникли проблемы и с другими авиаперезвозчиками. Ростуризм еще в конце ноября информировал в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и МВД о возможных последствиях.

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