Пашинян сверхэмоционально отреагировал на итоги выборов в Армении
Блок Пашиняна «Мой шаг» набрал более 70% голосов избирателей. При этом бывшая правящая Республиканская партия Армении впервые не прошла в парламент страны.
Фото: Gevorg Ghazaryan, Xinhua, Globallookpress
Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал итоги выборов в парламент страны, на которых его блок одержал уверенную победу. По последним данным, за «Мой шаг» отдали голоса почти 70,5% избирателей.
«Сильные, могучие, могущественные люди», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.
«Я люблю всех вас, я горжусь всеми вами, и я преклоняюсь перед вами», - добавил он.
По итогам выборов в армянский парламент прошли еще две партии - «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». Они набрали, соответственно, 8,27% и 6,37% голосов.
Важно отметить, что бывшая правящая Республиканская партия Армении впервые не прошла в парламент страны, не набрав необходимых для этого 5% голосов.