Пашинян сверхэмоционально отреагировал на итоги выборов в Армении

Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал итоги выборов в парламент страны, на которых его блок одержал уверенную победу. По последним данным, за «Мой шаг» отдали голоса почти 70,5% избирателей.

«Сильные, могучие, могущественные люди», - написал Пашинян на своей странице в Facebook. «Я люблю всех вас, я горжусь всеми вами, и я преклоняюсь перед вами», - добавил он.

По итогам выборов в армянский парламент прошли еще две партии - «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». Они набрали, соответственно, 8,27% и 6,37% голосов.

Важно отметить, что бывшая правящая Республиканская партия Армении впервые не прошла в парламент страны, не набрав необходимых для этого 5% голосов.