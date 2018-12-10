Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать сладкий новогодний подарок

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поделились с родителями рекомендациями по выбору сладких новогодних подарков.

«При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел», - сообщается 10 декабря на сайте ведомства.

Роспотребнадзор призывает родителей не покупать детям сладости, содержащие аллергены, а также отдать предпочтение сладостям с полезным составом, например, шоколаду. Специалисты указали на то, что в зефире содержится много полезных веществ, а пастила является диетическим продуктом из-за низкого содержания жиров.

В ведомстве отмечают, что если в подарке есть игрушка, она должна находиться в индивидуальной упаковке, поскольку это позволит избежать ее контакта с едой.