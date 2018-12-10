СМИ: дочь Скрипаля похитили и удерживают на военной базе

Дочь шпиона Сергея Скрипаля Юлия была похищена сотрудниками британских спецслужб и удерживается против ее воли на одной из военных баз. Об этом в интервью «Известиям» рассказала племянница бывшего агента Виктория.

По ее словам, Юлия Скрипаль не выходила на связь несколько месяцев - с 24 июля. О состоянии здоровья девушки на сегодняшний день также ничего не известно.

«Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении?», - задалась вопросом Виктория.

Племянница бывшего шпиона добавила, что, по ее предположению, Юлия и Сергей Скрипаль могут находиться на территории, расположенной под Солсбери химлаборатории Порт-Даун, также являющейся военным объектом.

Шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в Солсбери, после того как их обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра. Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в России.