Facebook запретил секс
Социальная сеть обновила в своих правилах раздел, который касается харассмента.
Фото: Omar Marques, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Facebook теперь запрещено выкладывать не только порнографию, но и посты сексуального характера.
Администрация социальной сети ввела запрет на размещение видеозаписей с эротическими танцами, снимков голых людей, посланий эротического характера и откровенных намеков на секс.
В обновленном своде правил указано, что компания осознает проблемы сексуального насилия и домогательств, поэтому не может допускать публикации, побуждающие к половому контакту.
Пользователям запрещено приглашать друг друга в чаты о сексе, публиковать объявления о съемках порно или наборе в стриптиз-шоу.