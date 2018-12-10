Facebook запретил секс

В Facebook теперь запрещено выкладывать не только порнографию, но и посты сексуального характера.

Администрация социальной сети ввела запрет на размещение видеозаписей с эротическими танцами, снимков голых людей, посланий эротического характера и откровенных намеков на секс.

В обновленном своде правил указано, что компания осознает проблемы сексуального насилия и домогательств, поэтому не может допускать публикации, побуждающие к половому контакту.

Пользователям запрещено приглашать друг друга в чаты о сексе, публиковать объявления о съемках порно или наборе в стриптиз-шоу.