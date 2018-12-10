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Лавров рассказал об угрозах и диктате внутри НАТО

Вадим Иванов
07:44 10.12.2018
Как отметил министр иностранных дел РФ, консенсус в Североатлантическом альянсе достигается далеко не через партнерский и товарищеский подходы.
Фото: Niu Xiaolei, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Сергей Лавров дал большое интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар», в котором рассказал об особенностях большой международной политики. В частности, министр заявил: в таких организациях, как Евразийский экономический союз или ОДКБ, нет внутреннего диктата, а их страны-участницы равноправны и ничего не навязывают остальным, в отличие от других союзов, например, НАТО.

В качестве иллюстрации Лавров привел голосование в ООН, где государства того же Евразийского союза имеют собственную позицию по всем политическим вопросам. А вот у стран Североатлантического альянса, по словам министра, такой «свободы слова» нет.

«Мы знаем, какой ценой обеспечивается консенсус в НАТО. Это совсем не партнерский, не товарищеский подход, а диктат. Да, там есть меньшинство, которое всегда готово слушать "старшего товарища", а всех остальных просто убеждают, заставляют угрозами, по-разному. У нас такого никогда не происходит ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС, ни в СНГ», - констатировал он.

Как отметил Лавров, союзы, в которые сегодня входят и Россия, и Казахстан, построены на принципах согласия равноправных партнеров и отражают баланс интересов всех без исключения участников.

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