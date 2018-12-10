«Ангарского маньяка» приговорили к пожизненному сроку за более 80 убийств

Иркутский областной суд приговорил 53-летнего Михаила Попкова – бывшего милиционера из Ангарска, признанного виновным в 59 убийствах и одном покушении на убийство, к пожизненному сроку лишения свободы.

Отбывать наказание «ангарский маньяк» будет в колонии особого режима, сообщили агентству РИА Новости в Иркутском областном суде. В 2015 году суд приговорил бывшего милиционера, убившего 22-х местных жительниц и совершившего покушения еще на двух женщин к пожизненному сроку. Жертвам преступника становились женщины от 16 до 40 лет.

В январе 2017-го стало известно, что Попков признался еще в 59 убийствах. Объем нового уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением составил 322 тома.

«Назначить Михаилу Попкову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сказал судья Иркутского областного суда.

Попков на вопросы журналистов отвечать отказался.