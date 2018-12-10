Фармацевтический завод в Сирии планирует начать экспорт лекарств в РФ

Крупнейший в Сирии фармацевтический завод Dimas Pharmaceutical Industries планирует начать экспорт лекарств в Российскую Федерацию, Ирак, Иорданию, Ливан, Судан, Мавританию и Йемен.

Предприятие восстанавливает производство и готовится выйти на международный рынок. Всего за год планируют возвести три новых корпуса и полностью заменить морально устаревшее оборудование. Фармацевтическая фабрика под Дамаском, не прекращавшая работу ни на день, даже в разгар боевых действий, снова выходит на полную мощность.

«Мы находимся в отделе по наполнению ампул лекарственными препаратами. Здесь происходит полный цикл производства - сначала делается лекарственный раствор, потом, на специальном станке мы разливаем препарат по ампулам», - показывает начальник отдела производства лекарств Мухаммед Амер-Акбик.

Сейчас фармацевтический завод представляет собой несколько небольших зданий, в каждом из которых свое производство. Здесь изготовляют мази, таблетки, ампулы, всего 62 наименования препаратов. Оборудование выпущенное еще в середине прошлого века, исправно работало все военные годы.

«Большое число раненых в Сирии нуждалось в лекарствах. Их приходилось производить на очень-очень старом оборудовании. Ведь из-за западных санкций мы мало какие лекарства могли получать из-за рубежа. Люди рассчитывали только на нас. Мы работали в условиях, когда завод ежедневно обстреливали боевики из пригородов Дамаска, но наши рабочие производили медикаменты даже под бомбежкой», - говорит генеральный директор фармацевтического предприятия Заейеф Однан.

Старейшее фармацевтическое предприятие в Сирии работает с 1967 года и является основным поставщиком лекарственных средств для нужд сирийской армии и государственных клиник. Сейчас здесь развернулось масштабное строительство и модернизация. Примечательно, что стройка не отразилась на объемах производства, к тому же финансирует новые проекты компания самостоятельно — за счет прибыли от продажи лекарств.

Завод планируют без участия государственного капитала, здесь планируют производить препараты последнего поколения, для лечения онкологических заболеваний.