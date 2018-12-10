Блок Пашиняна набрал свыше 70% на выборах в парламент Армении

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» набрал на выборах в парламент 70,43% голосов. Такие данные обнародовал ЦИК страны после подсчета 100% бюллетеней.

Также в парламент по итогам выборов проходят партии «Процветающая Армения» (8,27% голосов) и «Просвещенная Армения» (6,37% голосов).

Бывшая правящая Республиканская партия Армении впервые не прошла в парламент страны. Она не преодолела даже пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в законодательный орган.

Итоговая явка избирателей стала самой низкой в стране за последние несколько лет и составила чуть более сорока восьми с половиной процентов. Международные наблюдатели, в том числе и из России, отметили, что выборы прошли в спокойной атмосфере и без существенных нарушений.