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Названы регионы России с самой высокой и низкой пенсией

Андрей Аркадьев
06:32 10.12.2018
Самые высокие пенсии получают жители Чукотки.
Названы регионы России с самой высокой и низкой пенсией
Фото: Pixabay

Средняя пенсия по РФ составляет 14 144 рубля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России на 1 июля.

Самые высокие пенсии получают жители Чукотки – 22 050 рублей. В пятерку лидеров вошли Магаданская область – 21 508 рублей, Камчатский край – 21 342 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ – 21 008 рублей.

В 46 регионах страны пенсия не достигает среднего показателя. Меньше всего получают пенсионеры, проживающие в Кабардино-Балкарии – 11 413 рублей. Среднестатистические показатели в Дагестане составляют 11 653 рубля, а в Калмыкии 12 137 рублей.

В ПФР рассказали, что на размер пенсии влияют сразу несколько факторов, что и обеспечивает разницу средних размеров пенсии по регионам. В частности, продолжительность стажа, размер зарплаты, а также повышающие коэффициенты, установленные как в северных регионах, так и в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

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