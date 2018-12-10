Самая яркая комета пройдет близко к Земле в середине декабря

Комета 46P / Wirtanen пролетает рядом с Землей каждые 5,4 года. В этот раз ее можно будет увидеть 16 декабря и продолжить наблюдать за ней до января 2019 года. Расстояние между Землей и небесным телом составит всего 11,5 миллиона километров.

Это одна из трех комет, открытых астрономом Карлом Виртаненом в 1948 году в Обсерватории Лик в Калифорнии. Момент, когда она видна человеческим глазом, пропустили лишь в 1980 году – комета находилась рядом с Солнцем, и ее невозможно было разглядеть.

Эта небольшая комета имеет относительно короткий орбитальный период в 20 лет и входит в семейство Юпитера, сообщает space.com.

Ученые утверждают, что в этом году комета 46P / Wirtanen будет проходить рядом с Землей ближе, чем в прошлые разы.