Самая яркая комета пройдет близко к Земле в середине декабря
Комета 46P / Wirtanen пролетит рядом с Землей 16 декабря.
Фото: NASA
Комета 46P / Wirtanen пролетает рядом с Землей каждые 5,4 года. В этот раз ее можно будет увидеть 16 декабря и продолжить наблюдать за ней до января 2019 года. Расстояние между Землей и небесным телом составит всего 11,5 миллиона километров.
Это одна из трех комет, открытых астрономом Карлом Виртаненом в 1948 году в Обсерватории Лик в Калифорнии. Момент, когда она видна человеческим глазом, пропустили лишь в 1980 году – комета находилась рядом с Солнцем, и ее невозможно было разглядеть.
Эта небольшая комета имеет относительно короткий орбитальный период в 20 лет и входит в семейство Юпитера, сообщает space.com.
Ученые утверждают, что в этом году комета 46P / Wirtanen будет проходить рядом с Землей ближе, чем в прошлые разы.