YouTube заблокировал все выпуски шоу Басты GazLive

Видеохостинг YouTube заблокировал все выпуски шоу GazLive рэперов Басты и Киевстонера в связи с борьбой ресурса с рекламой букмекерских компаний.

Представитель пресс-службы Gazgolder Наталья Мостакова объяснила, что во всех заблокированных выпусках присутствовала реклама постоянных партнеров шоу - букмекерских компаний. После того как руководство YouTube скорректировало рекламную политику, они начали блокировать соответствующий видеоконтент.

По словам Мостаковой, весь архив выпусков в кратчайшие сроки будет перенесен на другой ресурс, пишет ИА «Версия».

Среди гостей 16-ти выпусков были Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Иван Ургант, Ксения Собчак и другие представители российского шоу-бизнеса.