Оборонные компании РФ вышли на второе место по продажам в мире

Российские компании заняли второе место в мире по продажам оружия в 2017 году. РФ обошла Великобританию и других конкурентов, уступив только США.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2017 году Российская Федерация улучшила свои показатели на 8,5% в сравнении с предыдущим периодом. Сумма контрактов российских оружейных компаний, по данным института, превысила 37,7 миллиарда долларов.

Доклад основывается на статистике ста ведущих оружейных компаний мира. В данный перечень не входят только китайские компании из-за слабой прозрачности и ненадежности выходных данных, говорится в документе.

По словам старшего научного сотрудника Стокгольмского института Симона Везмена, оборонные компании РФ показывают заметный рост с 2011 года. Это совпадает со стартом активной модернизации вооруженных сил.

Кроме того, в материале отмечается, что российская компания впервые в истории отчета вошла в топ-10 крупнейших производителей вооружений в мире. Ей оказался московский «Алмаз-Антей», который, в числе прочего, разрабатывает решения для противоракетной и противовоздушной обороны. Тем не менее, в топ-100 оружейных фирм мира по прежнему доминирует США, занимая 42 позиции списка и продавая 57% от общего объема продукции.