СБУ запретила Донецкому митрополиту пересекать линию разграничения

Украинские власти не пропустили митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона через официальный пункт пропуска «Новотроицкое». Никаких объективных причин для этого названо не было.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой епархии, митрополит Иларион намеревался посетить Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Там священнослужитель должен был принять участие в традиционной совместной молитве с архиереями Украинской православной церкви и паломниками в праздник иконы «Знамение».

Выяснилось, что пропуск митрополита Илариона аннулирован в базе Службы безопасности Украины. Причина отказа на пропускном пункте прозвучала, по словам представителей пресс-службы епархии, «издевательски безосновательной». Оказалось, что пропуск отменен «по особому распоряжению из Киева», и никаких других объяснений дано не будет.

Кроме того, в епархии отметили, что пропуск митрополита был аннулирован еще 7 декабря. Однако 8 декабря Иларион возвращался в Донецк из Киева после заседания Священного Синода УПЦ и пересек линию разграничения без каких-либо вопрос, хотя они должны были возникнуть, учитывая, что пропуск на тот момент был недействителен.

В епархии расценили действия Киева как провокационные, задавшись вопросом, является ли случившееся прямым саботажем мирных инициатив президента Порошенко, озвученных им ранее, или же имеет место сознательное лицемерие со стороны высшего руководства страны. В пресс-службе также напомнили, что это далеко не первый в текущем году случай давления и ограничения прав и свобод архипастырей и священнослужителей канонической УПЦ со стороны киевской власти.

Ранее стало известно, что в Ровенской области около двух десятков священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получили повестки в СБУ. Как рассказывают сами представители духовенства, сотрудники украинских спецслужб не объясняют причин вызова на допрос и не предъявляют конкретных обвинений.