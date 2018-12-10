В Крыму восстановили геодезическую сеть

В Южном военном округе завершились работы по восстановлению геодезической сети Крымского полуострова. В работе топографов использовалась новейшая специальная техника.

«Военнослужащие центра геопространственной информации и навигации округа завершили топографические работы по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети Крымского полуострова», - сообщили в пресс-службе ЮВО.

В результате восстановлено более 1,3 тысячи пунктов государственной геодезической сети благодаря использованию инновационной навигационной аппаратуры «Орион».

Также геодезисты использовали подвижный навигационный комплекс на базе автомобиля «КамАЗ». С его помощь удалось проложить маршруты по асфальту.

В итоге общая площадь работ оставила почти 27 тысяч квадратных километров.