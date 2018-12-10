Под Львовом резервист во время учений выстрелил в военного

На территории Международного центра миротворчества и безопасности на Яворивском полигоне на Украине во время учебной стрельбы солдат-резервист выстрелил в военнослужащего. Инцидент произошел восьмого декабря.

Известно, что выстрел был совершен из автомата АК, в результате чего пострадавший получил перелом нижней трети большеберцовой кости, сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации со ссылкой на дежурную службу ГУ ЧП в Львовской области.

Раненого солдата ВСУ госпитализировали в военно-медицинский клинический центр Западного региона. Обстоятельства ЧП устанавливаются.