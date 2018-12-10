Названа десятка самых популярных смартфонов 2018 года

Аналитики AnTuTu назвали десять самых популярных Android-смартфонов 2018 года.

Первую строчку занял смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – его рейтинг составил 97%. На втором месте - Samsung Galaxy S9+, на третьем - Meizu 16th. Эти модели набрали по 96%.

У смартфонов Huawei Mate 10 Pro, Oppo Find X и Meizu 16th Plus, которые разделили четвертое, пятое и шестое места соответственно, по 95%. Седьмое место забрал OnePlus 6, Huawei Mate 10 находится на восьмой позиции, а Vivo NEX Ultimate с выдвижной фронтальной камерой на девятой.

Десятое место досталось Samsung Galaxy S8+. Полный рейтинг опубликован на сайте компании.