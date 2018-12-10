В центре Киева устроили акцию дружбы с флагом России: видео

Двое мужчин, завернутых в государственные флаги Украины и России, совершили публичную прогулку по Киеву. Демонстранты прошествовали по Крещатику, главной улице украинской столицы.

«"Обнимемся, братья". Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города», - говорится в сопровождающем видео тексте.

Запись с моментом акции оказалась опубликована в социальных сетях. Она вызвала полярные мнения в украинском сегменте Интернета. Часть пользователей одобрила поступок мужчин, а более радикально настроенные украинцы призвали найти и наказать их.

Также сообщается, что два человека в национальных флагах Украины и России ожидаемо стали объектом интереса киевских полицейских. Стражи порядка записали данные мужчин и передали их для проверки в Службу безопасности Украины, говорится в материале.