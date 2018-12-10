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В Раде заявили о многомиллиардных потерях из-за военного положения

Дарья Муромова
03:09 10.12.2018
Украинская экономика находится под большой угрозой из-за введенного военного положения, заявили в Верховной Раде.
В Раде заявили о многомиллиардных потерях из-за военного положения
Фото: Міністерство оборони України, Facebook

Украинская экономика находится под большой угрозой из-за введенного военного положения, заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак. По его словам, потери измеряются миллиардами долларов.

Гусак отметил, что экономическая ситуация Украины напрямую зависит от экспорта.

«И продаем мы, как правило, полуфабрикаты, которые используются в дальнейшем производстве. Полуфабрикаты наши покупают другие компании, и эти компании работают по регламентам и протоколам», - цитируют Гусака РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

Гусак подчеркнул, что купля-продажа продукции в странах с военным положением запрещена, поэтому многие предприятия не смогут заключить контракты.

Напомним, военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три украинских корабля ВМС незаконно вторглись в территориальные воды России с провокационной целью и были задержаны ФСБ РФ.

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