СМИ опровергли сообщения об обстреле международного аэропорта Дамаска

Международный аэропорт сирийской столицы не подвергался обстрелам, о которых ранее заявили в местном СМИ. Об этом сообщил телеканал Ikhbariya со ссылкой на собственный источник в воздушной гавани Дамаска.

По данным агентства, аэропорт обстрелам не подвергался и в данный момент работает в штатном режиме. Силы противовоздушной обороны силы для обороны порта не задействовались в связи с отсутствием угрозы.

«Никакой атаки на аэропорт не было… Движение самолетов в аэропорту обычное.», - цитирует РИА Новости телеканал Ikhbariya.

Данные о воздушной атаке на международный аэропорт Дамаска ранее появилась в местных СМИ, их опубликовало, в том числе, агентство SANA. Однако после уточнения обстоятельств новость была удалена и ряд средств массовой информации опубликовал опровержения. Более подробных официальных комментариев относительно случившегося на данный момент нет.