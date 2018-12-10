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Стали известны подробности ЧП с самолетом в аэропорту Киева

Дарья Муромова
02:40 10.12.2018
Самолет белорусской компании «Белавиа» при выруливании сбил фонари в аэропорту Борисполь.
Стали известны подробности ЧП с самолетом в аэропорту Киева
Фото: Игорь Соколенко, Михаил Слупицкий, Facebook

В киевском аэропорте Борисполь вечером девятого декабря произошло ЧП – самолет совершил жесткую посадку, после чего некоторые рейсы были перенесены в другие украинские аэропорты.

Позже стало известно, что самолет белорусской компании «Белавиа» при выруливании сбил фонари, после чего на какое-то время была закрыта данная полоса, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно доехал до стоянки, у него поцарапан обтекатель, сообщил директор аэропорта Павел Рябикин, пишет украинский портал «Вести».

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Рябикин подтвердил, что из-за происшествия Борисполь действительно работал в напряженном режиме – 11 самолетов перенаправили в другие аэропорты.
При этом на странице Борисполя в Facebook не сообщается об инциденте, однако есть предупреждение о возможной задержке рейсов, поскольку авиагавань работает в режиме ограниченной видимости из-за тумана.

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