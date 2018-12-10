В жилом доме в Москве собирают подписи против заселения детей с раком

Координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова рассказала, что жильцы ее подъезда собирают подписи против сдачи в аренду квартир семье с онкобольными детьми.

По словам Машковой, люди уверены, что онкология – это вирус, который передается воздушно-капельным путем. Сбор подписей начала старшая по подъезду после того, как в одну из квартир заселилась семья с детьми, болеющими раком. Они приехали в Москву для прохождения лечения в центре имени Рогачева, а собственница квартиры якобы заключила договор с благотворительным фондом.

Старшая по подъезду призвала всех соседей подписать бумагу для того, чтобы в эту квартиру заселили других жильцов, назвав рак «заразной инфекцией», а их дом – «рассадником инфекции», сообщают «Такие дела».

«Аргументы их железобетонные: ведь болеют дети! Маленькие! Значит, передается вирусом. Почему не болеют их родители и все окружающие тогда, раз это так заразно, ответить мне не смогли», — негодует Машкова.

По словам женщины, старшая по подъезду активно рассказывает жителям про «157 заразных вирусов» и уже обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

Машкова, в свою очередь, надеется ««на вменяемость жителей» и отмечает, что эта бумага не будет иметь никакой юридической силы. Также активистка хочет развесить в этом подъезде информационные листы о том, что рак не является заразным заболеванием.