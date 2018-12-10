Под Владимиром столкнулись автобус и легковушка: есть жертвы

Во Владимирской области на федеральной трассе М7 «Волга» столкнулись городской автобус 18С и автомобиль «ВАЗ-2114». Инцидент произошел девятого декабря около 18.20.

По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, виновником ДТП оказался водитель легкового авто, который вылетел на встречную полосу. В результате аварии автобус выехал в кювет, а переднюю часть легковушки сильно смяло, пишут на сайте «ТВ МИГ».

Водитель легковой машины, молодой человек 1996 года рождения, погиб. Пассажир легковушки, а также водитель, кондуктор и пассажирка автобуса госпитализированы.