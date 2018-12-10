Ученые обнаружили уникальную хвостатую планету

Группа астрофизиков из Испании смогла обнаружить планету без атмосферы с гелиевым хвостом. Наблюдение было зафиксировано в обсерватории Калар-Альто в испанской Альмерии.

Открытое специалистами небесное тело размером с Юпитер получило название WASP-69b. Планета обладает гелиевым облаком, которое образует хвост при движении. Таким образом, считается установленным, что кометы являются не единственными «хвостатыми» небесными телами.

«Это первый раз, когда мы действительно видим гелиевый хвост. Ранее мы предполагали, что если гелий находится во внешнем слое планеты, то он может вырваться и образовать хвост. Это было основано на моделях, и сейчас первый раз, когда мы действительно наблюдали это», - рассказала автор одной из статей по итогам открытия Лиза Нортманн изданию Space.

Найденный объект обладает размером Юпитера, однако по массе приближается к Сатурну, являясь, таким образом, одной из самых «пышных» планет в нашей звездной системе. Всего ученым известно о четырех таких планетах, однако WASP-69b стала первой, за которой удалось пронаблюдать.