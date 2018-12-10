На МКС доставили рождественские подарки

Корабль SpaceX Dragon доставил специальный праздничный груз на Международную космическую станцию. Запуск корабля происходил со станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде. Dragon достиг МКС в эту субботу, восьмого декабря.

Корабль доставил 5600 фунтов необходимого оборудования, а также праздничные угощения для шести космонавтов 57-й экспедиции, которые встретят Рождество и Новый год на борту.

На станцию взяли цукаты, индейку, кукурузу, запеканку из зеленой фасоли, а также рождественские традиционные вещи, сообщил заместитель руководителя программы космической станции Джоэль Монтальбано, пишет Tech Times.

В прошлые года космонавты также получали рождественские подарки и презенты от своих семей и друзей.